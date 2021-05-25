فرع صندوق الضمان بالجفرة يقدم خدماته على الوجه الأمثل وفق الإجراءات الاحترازية

يعد صندوق الضمان الاجتماعي بالجفرة إحدى المؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها لشريحة المضمونين على الوجه الأمثل، بالتزامن مع تطبيق الخطة الاحترازية الوقائية التي أطلقها الصندوق لمجابهة وباء كورونا، وتيسير تقديم الخدمات للمضمونين.
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قناة ليبيا
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