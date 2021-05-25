الجزيري: القرارات التي اتخذتها الحكومتين الليبية والتونسية حافزا لإعادة الدورة الاقتصادية بين البلدين

اعتبر رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي انيس الجزيري ان القرارات التي اتخذتها الحكومتين الليبية والتونسية مشجعة جدا بين البلدين.

وأضاف الجزيزي المشرف على المنتدى والمعرض الليبي التونسي الذي تتواصل فعالياته بمعرض طرابلس الدولي، أن من بين هذه القرارات فتح الاعتمادات على الجانب البري لتسهيل التجارة البينية وتوقيع اتفاقيات تعاون لاستئناف الخطوط الجوية التونسية وفتح الملاحة البحرية لتكون حافزا لإعادة الدورة الاقتصادية بين ليبيا وتونس .

وأوضح ان الحضور من الجانب التونسي لهذا المنتدى الاقتصادي الذي تقيمه غرفة التجارة والصناعة سبها برعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة كان على اعلى مستوى حيث ضم أكثر من (170) شركة تونسية تمثل عديد القطاعات على ساحة معرض طرابلس الدولي .

كما أشار رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي الى حضور مايقارب عن (1200) مستثمر ورجل اعمال ليبي وتونسي في طرابلس طيلة الايام الثلاثة لبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.