وزير الدفاع التونسي: استقرار ليبيا عمل على نجاح منظومة المراقبة الإلكترونية بالحدود

أعلن وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تهيئة الجزء الثالث من منظومة المراقبة الإلكترونية على طول الحدود مع ليبيا خلال الفترة القادمة.

وقال «البرتاجي» في تصريحات على هامش زيارته إلى بلدة رمادة بأقصى الجنوب التونسي غير بعيد عن الحدود مع ليبيا، أن «تأمين الحدود في جنوب شرق البلاد تحقق مع تحسن الوضع الأمني في ليبيا، ونتيجة لنجاعة منظومة المراقبة الإلكترونية».

وانطلقت تونس في العام 2015 بإقامة منظومة المراقبة الإلكترونية على حدودها مع ليبيا «للتصدي لأي أعمال إرهابية»، حيث تتكون من منظومتين، الأولى منظومة مراقبة إلكترونية تتكون بدورها من جزءين، الأول يمتد من معبر رأس اجدير الحدودي بمحافظة مدنين، إلى معبر ذهيبة ووازن بمحافظ تطاوين.

ومولت كل من واشنطن وبرلين الجزءين الأول والثاني اللذين تم الانتهاء منهما في 2018 و2020، وهو المشروع الذي ترافق مع إقامة مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية.