مناقشة خطة النشاط المدرسي ببلديات الجبل والساحل الغربيين

عقد الاجتماع العادي الأول لإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم، مع مديري مكاتب النشاط المدرسي في بلديات الجبل الغربي والساحل الغربي، وذلك لمناقشة خطة النشاط المدرسي في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى تناول العراقيل التي تعترض سير عمل مكاتب النشاط المدرسي وكيفية حلحلتها.
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قناة ليبيا
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