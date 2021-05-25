اللافي: ليبيا شاركت بفاعلية في اجتماعات مبادرة الشراكة الأفريقية منذ انطلاقها

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ليبيا شاركت بفعالية في اجتماعات مبادرة الشراكة الأفريقية منذ انطلاقها، وكانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقات، وشاهدا على تطوير كافة التصورات لتنمية القارة الأفريقية.

وأضاف اللافي في كلمه له خلال القمة الافتراضية للجنة توجيه وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية أن ليبيا ساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية من شأنها تسهيل عبور السلع نحو أفريقيا والعالم، منها مشروع السكة الحديد الذي نأمل أن يتحقق ضمن مشاريع مبادرة (النيباد).

وأعرب عن أمله في أن تتحول دول أفريقيا من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للسلع الجاهزة أو النصف مصنّعة على الأقل، لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، وبما يخلق فرص عمل لشباب القارة، ويحد من الهجرة.

وانطلقت اليوم أعمال القمة الـ 38 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه وكالة الاتحاد الافريقي – مبادرة الشراكة لتنمية أفريقيا (نيباد) بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ممثلا لليبيا.

وستناقش القمة المنعقدة افتراضيا ملفات التنمية، وتعزيز الشراكة على مستوى القارة.