عقد المؤتمر التمهيدي الأول للمصالحة الوطنية بنغازي

ضمن الجهود للمصالحة الوطنية والبدء في مرحلة جديدة عنوانها الصلح والإصلاح، أُقيم المؤتمر التمهيدي الأول للمصالحة الوطنية والصلح والإصلاح، وهو المؤتمر الوطني العام والجامع ليبي ليبي.

ويشمل المؤتمر الذي أٌقيم في مدينة بنغازي، الأقاليم الثلاثة، في طرابلس وسبها، ومن أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإصلاح، وتوحيد المؤسسات، وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوات العملية تزامنا مع وجود حكومة الوحدة الوطنية ومجلس رئاسي جديد، وأيضا قُرب موعد الانتخابات التي ستُعقد نهاية العام الحالي، لبدء مرحلة الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.

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