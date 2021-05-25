مؤتمر في طرابلس يوصي بتأسيس “مجلس شيوخ” لليبيا

أُقيم بمركز الدراسات الاجتماعية في طربلس، المؤتمر التمهيدي الأول بالغرب الليبي للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي، تحت شعار “نتصالح نتعاون ونتضامن لضمان وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها”.

وعقد المؤتمر، بالتزامن مع آخر عقد في بنغازي، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ورئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، ومنسقي المؤتمر الوطني العام الجامع بمناطق الغرب الليبي، وعدد من منسقي المؤتمر بمناطق الجنوب، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.

وألقي في المؤتمر العديد من الكلمات التي أكد الحاضرون فيها على ضرورة وحدة ليبيا وحلّ المشاكل عن طريق الحوار الليبي الليبي، وتوحيد كافة الجهود من أجل المصالحة الوطنية.

وأكدت منسقة طرابلس الكبرى في اللجنة التحضيرية للمؤتمر صبرية الطرشاني، خلال المؤتمر، على عقد المؤتمر الجامع الليبي الليبي في مدينة سرت في المدة القريبة القادمة من أجل مناقشة التوصيات التي انبثقت عن جلسات المؤتمرات في طرابلس وبنغازي وسبها.

وفي ختام المؤتمر أصدر الحاضرون عدد من التوصيات منها تأسيس مجلس شيوخ ليبيا ليتولى مشروع المصالحة وحقن دماء الليبيين، وإعادة بناء وهيكلة الجيش بالنمط الحديثة والمتطورة والعمل على ضم كافة التشكيلات المسلحة للجيش والشرطة والعمل على إجراء الانتخابات في موعدها.

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