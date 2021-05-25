كتيبة “سبل السلام” تضبط آليات تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين

ضبطت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة الكُفـــرة سيارات رباعية الدفع وأخرى صغيرة تقوم بتهريب الهجرة غير شرعية إلى مدن الشمال الليبي.

وأفاد مرسلنا نقلا عن مصدر عسكري بالكتيبة أنه تم ضبط مجموعة من السيارات الصغيرة بالقرب من بوابة السد الشمالي وضبط السيارات الرباعية الدفع في دروب الصحراء كان على متهن اعداد كبيرة من المهاجرين يحملون عدد من الجنسيات الافريقية، مؤكدًا أنه سيتم إحالتهم جميعاً الى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.