وزير الصناعة يبحث مع السفير التونسي الاستفادة من خبرات بلاده في إنشاء المناطق الصناعية

عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسه” اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي” والوفد المرافق له.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد تناول الاجتماع مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التونسية في إنشاء وتجهيز المناطق الصناعية.

وأبدى الوفد التونسي استعداده للتعاون في هذا المجال، كما تم التنسيق المبدئي بين هيئة المناطق الصناعية الليبية ومدير عام الوكالة العقارية الصناعية بجمهورية تونس واستعداده لزيارتها وتقييمها وتقديم المساندة الفنية.

ومن جانب آخر، أعلن وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تهيئة الجزء الثالث من منظومة المراقبة الإلكترونية على طول الحدود مع ليبيا خلال الفترة القادمة.

وقال «البرتاجي» في تصريحات على هامش زيارته إلى بلدة رمادة بأقصى الجنوب التونسي غير بعيد عن الحدود مع ليبيا، أن «تأمين الحدود في جنوب شرق البلاد تحقق مع تحسن الوضع الأمني في ليبيا، ونتيجة لنجاعة منظومة المراقبة الإلكترونية».