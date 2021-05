الكشف عن مصادرة معدات عسكرية أرسلها القذافي لدولة تخوض حربا… صور

وكانت أوغندا تخوض حربا مع تنزانيا، حيث كان الجيش الأوغندي مسلح بأسلحة قديمة، مثل دبابات “أم-4 شيرمان” التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم استئجار سفينة فرنسية لنقل المعدات، وفي ربيع عام 1979 وبينما كانت السفينة الفرنسية التي تم استئجارها في طريقها إلى أوغندا، بالرغم من تلقى طاقم السفينة خبر يفيد بهزيمة جيش أمين، أمروا بمتابعة الطريق وتسليم المعدات إلى أنغولا.

ولم يكن لدا قبطان السفينة معلومات كافية حول تعقيدات الوضع الدولي آنذاك، دخلت السفينة ميناء ديربان في جنوب إفريقيا، وبعد أن علمت السلطات المحلية بالوجهة النهائية للبضائع، قررت مصادرتها.

Rhodesian T-55LD tanks

In 1979 a shipment of Polish-made, Libyan T-55 tanks was seized off of a cargo ship by South Africa and sent to Rhodesia. pic.twitter.com/K8uiJzAdUJ

— Southlander (@south_lander_) May 24, 2021