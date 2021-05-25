السفارة الإيطالية: تأجيل وصول القنصل العام لبنغازي بسبب إصابته بكورونا

أعلنت السفارة الإيطالية لدى طرابلس أن وصول القنصل العام كارلو باتوري إلى مدينة بنغازي سيؤجل لبضعة أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبينت السفارة الإيطالية لدى طرابلس في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن “أعمال إعادة تفعيل القنصلية العامة الإيطالية بمدينة بنغازي قد شارفت على الإنتهاء” مضيفة أنه نظرا للنتيجة الموجبة لمسحة كوفيد-19 التي أجريت احتياطا للقنصل العام كارلو باتوري قبيل السفر فإن وصوله إلى بنغازي والذي كان في البداية متوقعا يوم غد 26 مايو، سيؤجل لبضعة أيام.

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