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السفير التونسي: الاتفاق على تسديد ليبيا 327 مليون دينار إلى المصحات التونسية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال السفير التونسي لدى ليبيا “لسعد العجيلي” إن زيارة الوفد التونسي الأخيرة إلى ليبيا برئاسة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أثمرت عن عدة اتفاقات بين البلدين لاسيما في مجال النقل.

وأضاف السفير التونسي، في تصريحات إذاعية تونسية،  إنه تم الاتفاق أيضا خلال زيارة الوفد التونسي الأخيرة إلى ليبيا على تسديد ديون المصحات التونسية على الدولة الليبية والتي تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون دينار تونسي (أي ما يعادل 327 مليون دينار ليبي).

 

وأوضح “العجيلي”  أن السلطات الليبية سددت في وقت سابق دفعة من ديون المصحات التونسية، مؤكدا بأنه قد تم الاتفاق على تسديد دفعة أخرى على أن يتم التدقيق ومراجعة الفواتير التي من الممكن أن يكون بها بعض التضخيم بحيث نصل إلى تسديد كامل تلك الديون.

واختتم السفير التونسي لدى ليبيا بقوله أن الاتفاق يشمل أيضا تسديد ديون المؤسسات التونسية الأخرى على الدولة الليبية.

 

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السفير التونسي لدى ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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