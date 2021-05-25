اجتماع بطرابلس لمناقشة ملفي الهجرة غير القانونية ومكافحة الجرائم

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، ملف التنسيق والتعاون بين الإدارات بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية والتهريب ومكافحة الجرائم، إلى جانب إنشاء غرفة أمنية مشتركة بالخصوص.

وبحسب وزارة الداخلية فقد ضم الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، كلا من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القرباع، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل المكلف العميد خالد بحيح”.

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