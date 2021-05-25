اللافي: ليبيا ساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية تسهل عبور السلع نحو إفريقيا والعالم

قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن ليبيا شاركت بفعالية في اجتماعات مبادرة الشراكة الإفريقية منذ انطلاقها، وكانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقات، وشاهدا على تطوير كافة التصورات لتنمية القارة الإفريقية.

وذكرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بحسابها على “تويتر”، أن ذلك جاء خلال مشاركة اللافي في أعمال القمة الافتراضية للجنة توجيه وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

ونقلت وهيبة عن اللافي تعبيره عن أمله في أن تتحول دول إفريقيا من مصدر للمواد الخام، إلى مصدر للسلع الجاهزة أو النصف مصنّعة على الأقل، لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، وبما يخلق فرص عمل لشباب القارة، ويحد من الهجرة.

وأضاف اللافي خلال كلمته أن ليبيا ساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية من شأنها تسهيل عبور السلع نحو إفريقيا والعالم، منها مشروع السكة الحديد الذي يأمل أن يتحقق ضمن مشاريع مبادرة (النيباد).