وزيرة العدل لمساعد وزير الخارجية السويسري: سياسة الوزارة هي احترام حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ سيادة القانون

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم اليوم الثلاتاء، مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس قسم حقوق الإنسان السويسري سايمون غايسبولر والوفد المرافق له.

استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالضيف والوفد المرافق له، وقدمت لمحة عن طبيعة عمل الوزارة في مجال المصارحة والمصالحة واختصاصاتها ودور الوزارة في هذا المجال والتى تهدف لمعالجة التحديات التي شابت المرحلة السابقة من صراعات ونزاعات مسلحة، مؤكدةً على ان سياسة الوزارة هي احترام حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ سيادة القانون وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال التعاون الفنى.

وأكدت استعداد الوزارة للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر للعمل على تحسين أوضاع النزلاء داخل المؤسسات من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية وبناءً قدرات العاملين بالمؤسسات.

كما تم التطرق للاستعدادات التحضيرية لانعقاد مؤتمر العدالة ووزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة العدل بمشاركة كافة الجهات الوطنية وبحضور خبراء دوليين.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية السويسري استعداد الحكومة السويسرية لتقديم الدعم الفني لإرساء مصالح وطنية وتنفيذ برامج تعنى بالعدالة الانتقالية، واستطرد في حديثه أن الهدف من هذا اللقاء هو دعم وزارة العدل وفق أولوياتها خاصة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالسجون الرسمية من تقديم الدعم من قبل الحكومة السويسرية للبعثة الدولة للصليب الأحمر.

وختم حديثه إن اللقاءات المباشرة والتواصل المستمر فيما بيننا سيسهم خلق تعاون مشترك في عديد المجالات لمعالجة تحديات خلال هذه المرحلة .