اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعقد اجتماعها الثاني

عُقِد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، بحضور أعضاء اللجنة رئيس ركن حرس الحدود ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الهجرة وشؤون المغتربين بوزارة الخارجية، ومندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وناقش الاجتماع، نتائج زيارة الوزير لمناطق الجنوب وبعض المعابر الحدودية لليبيا.

كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه الأجهزة الامنية في المنافذ الحدودية وقوات حرس الحدود، وكذلك الاحتياجات والملاحظات التي عاينها السيد الوزير في كل المعابر.

كما ناقش المجتمعون، احتياجات كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة العليا وأيضًا الخطط الأمنية واحتياجاتهم لضبط الحدود.

وأقرت اللجنة العليا، مجموعة من التوصيات التي تتعلق بسياسة ضبط ومراقبة الحدود ودعم الأجهزة الأمنية وتفعليها ودعم التنمية المكانية التي تحد من الأنشطة غير المشروعة، وعلى رأسها تهريب المهاجرين.