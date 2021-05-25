المجلس الرئاسي يناقش مع شكشك ملف الكهرباء وتحسين أداء مؤسسات الدولة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، بحضور عضو المجلس عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية.

وفي هذا الإطار أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحلحلة العراقيل التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.