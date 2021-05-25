الدبيبة يناقش مع السفير الألماني تطوير «استنتاجات برلين»

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، تطوير «استنتاجات برلين» التي اعتمدها المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير 2020.

وشكر أوفتشا عبر حسابه على «تويتر» الدبيبة «لتبادل ودي وشامل عن آخر التطورات». وقال: «ناقشنا أيضًا كيفية زيادة تطوير استنتاجات برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم».

وهذه هي المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن إمكانية تطوير مخرجات مؤتمر برلين التي تجري على أساسها العملية السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير 2020 مؤتمر دوليا على مستوى القمة حضره قادة ورؤساء حكومات الدول المعنية بليبيا، نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

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واعتمد المؤتمر خطة عمل لتسوية الأزمة الليبية اشتملت على 55 بندا تغطي ثلاث مسارات لعملية التسوية وهي السياسية والأمنية/العسكرية، والاقتصادية/المالية.

ومن المقرر أن تستضيف برلين مرة أخرى مؤتمر جديدا حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية سيجري عقده يوم 23 يونيو المقبل، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين.

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