رئيس المجلس الرئاسي يشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد

حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وقد تناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.

كما أشار إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ إتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.