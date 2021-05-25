النجار: حملة التطعيم تسير بوتيرة ممتازة وفق الإمكانيات المتوفرة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بوتيرة مرضية وفقا للإمكانيات المتاحة وعدد الجرعات المتوفرة، متعهدا بتسريع وتيرة الحملة إن أمكن.
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قناة ليبيا
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