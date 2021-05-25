بوراس: أقمنا حلقة نقاشية في طرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري

قالت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراس، اليوم الثلاثاء، “أقمنا حلقة نقاشية في طرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها”.

بوراس، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أوصينا بضرورة أن تكون القاعدة الدستورية أكثر وضوحا، فالنسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبي سقف المطالب، والقاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وناقشنا ما يتعلق بمقر مجلس النواب، و أوصينا بأن لا يكون في مدينة بها قوة ضاغطة عسكرية أو قبلية”.

وتابع: “بحثنا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور، واتفق الحاضرون على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب أيضا معه”.