الشلوي يبحث مع نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي انطلاق مشروع المسح الوطني للابتكار في لببيا

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي، بمقر وزارة الصناعة والمعادن بحضور مدير إدارة التخطيط بالوزارة ومقرر اللجنة.

وخلال الاجتماع، بحسب ما نشرت وزارة الصناعة بفيسبوك، تم مناقشة سبل الدعم الفني والتشريعي والمالي لانطلاق مشروع المسح الوطني للابتكار في لببيا، بغية بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل ومستدام قائم على المعرفة والابتكار وزيادة الاعمال وبناء مجتمع المعرفة وعبر اعداد استراتيجية ووثيقة المسح للمشروع الوطني للابتكار التي ستتم عبر ثلاث مراحل، أولها التوعية الشاملة بالابتكار، وثانيها مسح الابتكار بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية وقطاع الخدمات، وثالثها تنفيذ مشروع نموذجي