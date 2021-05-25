خلال لقائه بوكلاء نيابة دائرة المحامي العام طرابلس.. النائب العام: العمل جاري لتطوير منظومة النيابة العامة

التقى النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بوكلاء النيابة العامة العاملين في دائرة مكتب المحامي العام طرابلس، وقد وجه الصور خلال اللقاء الشكر لأعضاء النيابة العامة على الجهد المبدول من قبلهم رغم الظروف القائمة.

واستمع خلال الاجتماع إلى ملاحظات الأعضاء بشان العمل الإداري والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه، بالإضافة إلى الأسباب التي يرجح أعضاء النيابة العامة أنها تعرقل حسن إنجاز العمل القضائي.

ووجه الصور بضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي يقوم على مشاركة الجميع في تشخيص المشاكل ووضع الحلول ، مؤكداً أن العمل جاري لتطوير منظومة النيابة العامة بتوفير الامكانات التي يحتاجها العنصر البشري وكذلك إعادة تقييم العمل من الناحية الفنية وتأهيل وتدريب أعضاء النيابة العامة واعوانها بما يسهم في الارتقاء بالعمل المسند إليها .