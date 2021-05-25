وعود حكومة بحل الأزمة الصحية في غدامس

نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها مستشفى غدامس العام وتلبية لطلب المجلس البلدي غدامس، زار المدينة وفد من وزارة الصحة يترأسهم مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير إدارة الطوارئ ومدير إدارة المشروعات ومسؤول من الشؤون الطبية.

وقام الوفد بزيارة تفقدية لمستشفى غدامس العام للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه إدارة المستشفى ومن أبرزها مغادرة الأطباء العاملون وإنهاء خدماتهم وعدم نيلهم مستحقاتهم ومرتباتهم الشهرية.

وعلى هامش الزيارة انعقدت عدة اجتماعات مع السلطات المحلية ببلديتي غدامس ودرج ومع إدارة المستشفى ومدراء الأقسام ومسؤولي مركز العزل بمستشفى غدامس العام.

ووعد المسؤولون ببذل قصارى جهدهم لحلحلة جميع العراقيل وتذليل الصعوبات من أجل عودة الأطباء وضمان مستحقاتهم وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة.

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