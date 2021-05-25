وكيل وزارة الداخلية يبحث الوضع الأمني في أجدابيا

بحث وكيل وزارة الداخلية فرج العبدلي خلال اجتماع مع مدير أمن أجدابيا أحمد المسماري، الوضع الأمني بالمدينة، والقضايا الخاصة بمديرية الأمن التابعة للداخلية.

حيث قام مدير أمن أجدابيا بعرض كافة الإنجازات للمديرية والأولويات التي تقع ضمن نطاقها وما يتبعها في الفترة الأخيرة، كما نوقشت أهم احتياجات ونواقص عناصر المديرية.

من جهته أثنى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية على عمل العناصر المنتسبين لمديرية أمن أجدابيا والأجهزة التابعة لها، وشد على أيديهم بضرورة الجاهزية التامة للتصدي لأي خروقات أو تجاوزات قانونية بالمدينة.

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