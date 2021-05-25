الكوني يؤكد لسفير الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة اليوبام على ضرورة تعاون البعثة مع المفوضية العليا للانتخابات لانجاح المسار الانتخابي

التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي اليوبام نتاليا تشيا، والوفد المرافق لهما لدى ليبيا، اللذان أكدا استمرار دعم الاتحاد والبعثة لليبيا، في عديد المجالات لاسيما إدارة الحدود.
فيما رحب الكوني، بعودة عمل البعثة من داخل طرابلس، مشدداً على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال إدارة الحدود ومراقبتها لضبط تدفق المهاجرين، ومكافحة الإرهاب واستمرار الدعم في الجانب اللوجستي، وتأهيل العناصر المكلفة بحمايتها، وعلى أهمية تواجد البعثة في الجنوب الليبي.
وأكد الكوني، على ضرورة تعاون البعثة مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجرائه يوم 24 ديسمير القادم، مشيراً للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاجراء الاستحقاق الانتخابي.
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