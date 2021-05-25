رئيس الوزراء الإيطالي: نعمل مع فرنسا بشأن شمال أفريقيا و الساحل ومالي

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن روما وباريس لديهما النيه من أجل العمل سوياً في منطقة إفريقيا حيث كانا على شواطئ مختلفة أو متناقضة.

وأضاف دراغي، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان وديًا للغاية، موضحاً أنه في الجزء الأول تمت مناقشة الاقتصادات الأوروبية ووضع أوروبا، لاسيما من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأشار دراغي إلى أنه في الجزء الثاني جرى مناقشة الوضع في شمال إفريقيا وكذلك في الساحل وفي تشاد ومالي، حيث أصبحت دول مثل ليبيا وللأسف تونس، في ظل وضعها السياسي الخطير، أكثر دول عبور، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.