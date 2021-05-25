ألغت القديمة بينها “الإخوان”.. الأعلى للقضاء يبدأ في منح تصاريح تأسيس الأحزاب

أعلنت لجنة شؤون الأحزاب بالمجلس الأعلى للقضاء البدء في استقبال طلبات الحصول على تصاريح تأسيس الأحزاب السياسية.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، الثلاثاء، أنها وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2021 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية ستباشر عملها بمنح التصاريح اعتبارا من 1 يونيو المقبل بمقرها في وزارة العدل في العاصمة طرابلس.

وناشدت الكيانات التي سبق وحصلت على تصاريح لممارسة العمل السياسي بوصفها أحزابا سياسية، إعادة تقديم الطلبات نظرا لبطلان إجراءات تشكيلها لصدورها عن اللجنة السابقة الملغاة.

وبهذا القرار تعد جميع الأحزاب الحالية في ليبيا في حكم الباطلة والمنعدمة بما فيها حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لتنظيم الإخوان.