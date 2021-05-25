معزب: هناك من لا يعارض الخروج من المراحل الانتقالية ولكن بدستور متوافق عليه

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، إن “العديد من الأعضاء داخل مجلس الدولة يرون أنه لا يوجد مبرر لعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء”.

معزب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أنه تم اعتماد قانون الاستفتاء في جلسة عامة، وأن طرح الأمر مجددا بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور يترتب على رؤية تهدف لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت ليبيا.

وأشار إلى أن هناك من لا يعارض الخروج من المراحل الانتقالية، ولكن بدستور متوافق عليه، حتى لا تستمر الأزمة كما حدث في العراق، حيث أقر الدستور دون توافق كبير بين مختلف الأطراف، وهو ما ترتب عليه طول أمد الأزمة.

ورأى معزب أنه من الواجب إعطاء مسألة الدستور وقت إضافي حتى تتعزز الثقة بين كل الأطراف، ويلبي الدستور متطلبات الجميع.