كشلاف: إقرار مجلس الدولة لقانون الاستفتاء حكم بـ”لا” لمشروع الدستور

أكد عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف أن إقرار قانون الاستفتاء من قبل الدولة خطوة غير موفقة؛ واصفا الشروط التي وضعت في القانون بالتعجيزية.

وقال كشلاف في تصريحات صحفية، أن قانون الاستفتاء كان قد وضعه أعضاء متشددون من مجلس النواب هدفهم عدم إقرار الدستور.

ورجح عضو هيئة الدستور أن تكون نوايا مجلس الدولة قطع الطريق على ملتقى الحوار السياسي، موضحا أن إقرار القانون بهذه الشروط هو حكم بـ”لا” لمشروع الدستور، خصوصا أنه مطعون فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.