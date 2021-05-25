النقابات الطبية تهدد بالاستقالات الجماعية في حال عدم زيادة الرواتب

أصدرت النقابات العامة الطبية، اليوم الثلاثاء، بيانا هددت فيه بالتصعيد التدريجي حتى يصل إلى الإضراب العام بجميع المرافق الصحية وتقديم استقالات اعتبارية لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بجميع ربوع ليبيا في حال عدم تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 الذي ينص على زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

ونظم عدد من العاملين بالمرافق الصحية والنقابات الطبية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة طرابلس طالبوا فيها بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، واجتمعوا برئيس الوزراء لطرح تلك المطالب.

كما اجتمع المحتجون مع مدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء وناقشوا تفعيل القرار 885 والإفراج عن مرتبات العاملين بالمهن الطبية المتأخرة والإفراج عن مرتبات العاملين في مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى حل مشكلة العاملين بإدارة الخدمات الصحية طرابلس المتعلقة بعدم صرف مرتبات شهر ديسمبر من العام 2019.

وحمّلت النقابات العامة الطبية في بيانها المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة في حال عدم تفعيل القرار المذكور والدخول في إضراب عام في كافة المرافق الصحية بالبلاد.