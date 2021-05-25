مصادر تكشف أجندات جلسة ملتقى الحوار السياسي غدًا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن جلسة ملتقى الحوار غدًا سيتم فيها مناقشة القاعدة الدستورية والفصل في كيفية إنتخاب رئيس الدولة ستبث على الهواء مباشرة.

المصادر، أشار إلى أن البعثة أبلغت الملتقى بجهوزيتها للمباشر بعد تلقيها موافقة أعضاء كثر يرغبون في إطلاع الشعب على مداولات أكثر شأن هام وهو كيفية إنتخاب رئيس الدولة.

وأكدت البعثة الأممية لملتقى الحوار جاهزيتها لبث جلسة الغد حول القاعدة الدستورية وتطالب الأعضاء تحديد موقفهم من بثها كاملة مباشرة من عدمه، حيث طلبت من ملتقى الحوار بالرد عليها بـ (نعم) أو (لا) حول بث الجلسة كاملة أو (لا) لكي يشاهد الشعب الليبي مداولاتهم حول القاعدة الدستورية انطلاقًا من مبدأ الشفافية.