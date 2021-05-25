المجلس البلدي تاورغاء يعلن فصل التيار الكهربائي يومي الخميس والجمعة

أعلن المجلس البلدي تاورغاء، اليوم، عن فصل للتيار الكهربائي عن كامل المدينة اعتبارا من صباح الخميس وحتى مساء الجمعة المقبل.

وعزا المجلس السبب إلى صيانة وإعادة ربط الأبراج التي سقطت خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار.

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