الكوني: التعاون مع الاتحاد الأوروبي مهم لمراقبة الحدود الليبية وضبط الهجرة

شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه اليوم الثلاثاء في طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي “خوسييه باساديل ” ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “مثاليا تشيع ” لدى ليبيا، على ضرورة تعاون البعثة مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمير القادم.

ورحب “الكوني” خلال اللقاء بعودة عمل البعثة من داخل طرابلس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال إدارة الحدود ومراقبتها لضبط تدفق المهاجرين، ومكافحة الإرهاب واستمرار الدعم في الجانب اللوجستي، وتأهيل العناصر المكلفة بحمايتها، وأهمية تواجد البعثة في الجنوب الليبي.

وأشار ” الكوني ” في السياق نفسه للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من جانبهما، أكد المسؤولان الأمميان استمرار دعم الاتحاد والبعثة لليبيا، في عديد المجالات لا سيما إدارة الحدود.