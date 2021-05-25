أهالي منطقة جارف يضعون همومهم على طاولة بلدية سرت

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لمنطقة جارف، الذين طالبوه بحلحلة عدة مختنقات تعاني منها المنطقة من بينها نقص المياه ومشاكل الصرف الصحي وتسرب المياه السوداء.

وتم خلال اللقاء مناقشة دعم القطاع المركز الصحي بالمنطقة والحرس البلدي والشرطة الزراعية بالإمكانيات اللازمة.

وأكد عميد البلدية للحضور أن الوقوف مع منطقة جارف من أولويات البلدية، وأنه بصدد زيارتها صحبة عدد من المسؤولين في البلدية، منهم مدير شركة النظافة، ومدير مكتب خدمات سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق، للوقوف عن كثب عن كل المشاكل التي تعاني منها وإيجاد حلول سريعة للمختنقات.

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