أطباء سرت يحتجون للمطالبة بتعديل مرتباتهم

نفذ الأطباء في مدينة سرت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية شاركت فيها النقابات المهنية، للمطالبة بتفعيل القرار رقم (885) لسنة 2019، بشأن تعديل مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأصدرت النقابات الطبية في بلدية سرت بيانا طالبت فيه بتوفير التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الصحي بأسرع وقت، وبعقد دورات تدريبية للعناصر والأطقم الطبية لرفع كفاءتهم، والإسراع في الإفراجات المالية للعناصر الطبية والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 4 سنوات.

كما طالب البيان بدعم مراكز العزل والحميات والرصد والتقصي وصرف مستحقاتهم المالية، ومنح عائلات العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا تعويضا مالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية