“حراك 24 ديسمبر” يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة

أصدر نشطاء “حراك 24 ديسمبر” بيانا حول الاوضاع التي تشهدها البلاد، دعا فيه إلى ضرورة النظر في اعتماد الميزانية الخاصة بمفوضية الانتخابات لتتمكن من تسيير أعمالها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.

كما طالب البيان الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الاساسية للشعب، وإجراء الانتخابات وعدم إضاعة الوقت في برامج أخرى لا تسمح بها المرحلة الحالية.

وحثّ الحراك في بيان سابق، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في تحقيق مطلب الانتخابات في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا، لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.

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