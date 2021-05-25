الكوني واللافي لـ«شكشك»: لابد من حماية المال العام ومؤسسات الدولة

بحث رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، بحضور عضو المجلس عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددا من الملفات الخاصة بالشأن العام، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية.

وفي هذا الإطار، أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحلحلة العراقيل التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.

وشدد المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، على دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في كل ما يختص بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع العام.