الكوني لكوبيش: الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات بموعدها

بحث رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة، موسى الكوني، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، آخر التطورات المتعلقة بملتقى الحوار السياسي الليبي وملف الانتخابات المنتظرة وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن اللقاء الذي عقد الثلاثاء في طرابلس، تناول “المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية، كطريقٍ لتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد”.

ووفق البيان، فقد أكد الكوني “التزام المجلس الرئاسي بالعمل لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار زمني محدّد ووفق المسارات الضامنة لنجاح هذه المهم، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر”، داعياً ملتقى الحوار السياسي للاتفاق على قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات حرة ومباشرة من الشعب.

من جهته، أكد كوبيش، على أهمية التركيز على إجراء الانتخابات، ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، مبدياً ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم عدم توفر الإطار التشريعي لها حتى الآن.

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