وزير العمل والتأهيل يلتقي ممثلي الشركات النفطية

أكد وزير العمل والتأهيل علي الرضا على ضرورة تفعيل التنمية المكانية بالنسبة للشركات النفطية في مناطق الجنوب، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الموطنين، خلال لقائه عددا من ممثلي الشركات النفطية في طرابلس أمس.

حيث تمت مناقشة عدد من الملفات، أبرزها كيفية تفعيل القرارت الخاصة بالعمل بالنسبة لشركة زلاف من مناطق الجنوب الليبي، كما استعرض الاجتماع ملف إنشاء مصفاة في الجنوب، خصوصا وأن المنطقة تشهد شحا في إمدادات الوقود والغاز، وأشار الوزير إلى ضرورة أن تقوم الشركات النفطية بالعمل من مناطق الجنوب وفتح فروع ومكاتب لها هناك وشراء الخدمات من الأسواق المحلية.

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