بـ 39 ألف نازح.. ليبيا تتفوق على مصر وفلسطين

شدد مركز رصد النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي (IDMC)، على أن عدد النازحين داخليًا في ليبيا وصل إلى 278 ألف نازح خلال العقد الماضي، 39 ألف منهم كانوا خلال عام 2020 فقط.

وكشف مركز رصد النزوح الداخلي، عن عدد النازحين داخليًا في مختلف أنحاء العالم لعام 2020.

وبحسب المركز، فإن عدد النازحين وصل إلى 55 مليونًا، و6.6 مليون منها كانوا في سوريا فقط، وهي أكثر دولة تتضمن عمليات نزوح داخلي بسبب النزاعات المسلحة.

وأكد مركز رصد النزوح، إن عام 2020 شهد الكثير من عمليات العنف مما أجبر 40.5 مليون شخص إلى نزوج داخل بلدانهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عقدٍ من الزمن ليرفع العدد الإجمالي لهؤلاء النازحين إلى 55 مليونًا.

وقال رئيس مجلس اللاجئين النرويجي، إن الأمر صادم أن هذا العدد الكبير من الناس أجبروا على الفرار من منازلهم.

وتابع:” ما يجعل الأمر أكثر دهشة، هو وجود هذا العدد الكبير من النازحين في عام 2020 على الرغم من القيود الصارمة التي فرضتها معظم دول العالم بسبب كوفيد-19.”

وتصدرت سوريا العالم، فإن عدد نازحين فاق ستة ملايين شخص، وعلى المستوى العربي جاءت اليمن بـ 3.8 مليون نازح وذلك بسبب أعمال العنف المستمرة في البلاد، وثالثًا الصومال 2.9 مليون، ثم السودان 2.7 مليون، وخامسًا العراق 1.2 مليون.

وحلت ليبيا في المركز السادس بـ 278 ألفا، ثم فلسطين بـ131 ألفا، وهنا نحن نتحدث أيضًا عن نزوح بسبب أعمال عسكرية.

وجاءت مصر في المركز الثامن بـ11 ألفا و600 نازح ومعظمهم من الكوارث الطبيعية لاسيما في مناطق العشوائيات والأرياف.