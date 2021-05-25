ليبيا تشارك بالقمة الـ38 للجنة رؤساء الدول ومبادرة نيباد

شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم، في القمة ال38 للجنة رؤساء الدول والحكومات “نيباد” والتي تبحث ملفات التنمية وتعزيز الشراكة على مستوى القارة.

اللافي أكد في كلمة له أن ليبيا شاركت بفعالية في اجتماعات مبادرة الشراكة الإفريقية منذ انطلاقها، وكانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقات وشاهدا على تطوير كافة التصورات لتنمية القارة.

وأعرب اللافي عن أمله في أن تتحول دول إفريقيا من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للسلع الجاهزة، لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، مشيرا إلى مساهمة ليبيا في تنفيذ مشاريع تنموية لتسهيل عبور السلع نحو إفريقيا والعالم كمشروع السكة الحديدية.

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