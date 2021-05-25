الدبيبة يناقش مع السفير الألماني الاستعدادات لعقد مؤتمر «برلين 2»

التقى “عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء ‏تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، والذي سينعقد خلال شهر يونيو المقبل.

كما أفاد السفير الألماني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ناقشت مع الدبيبة التبادل الوافي والودي حول آخر التطورات، حيث ناقشنا أيضًا كيفية مواصلة تطوير نتائج برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم”.