الصين تبدي رغبتها في عودة شركاتها للمساهمة في أعمال تطوير المنشآت النفطية في ليبيا

أكد السفير الصيني لدى ليبيا ” وانغ تشيمين ” على رغبة بلاده في عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا للمساهمة في أعمال تطوير المنشأت النفطية، وغيرها من أعمال التنمية والتطوير.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الصيني مقر وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس ولقاء والوفد المرافق له وزير النفط ” محمد إمحمد عون ” بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزارة .

من جهته رحب ” عون ” بالسفير الصيني والوفد المرافق له ، مؤكداً على دور الشركات الصينية وما لديها من خبرات مشهودة في تطوير قطاع النفط في ليبيا .

وأشار الوزير إلى إمكانية عودة الشركات الصينية لليبيا في مجالي النفط والغاز، والطاقات المتجددة.