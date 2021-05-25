مطالبات بإنشاء جسر مشاة على الطريق الساحلي

نظم تلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الماية الشمالية، وقفة احتجاجية، مطالبين فيها وزارة المواصلات ومصلحة الطرق والجسور والجهات المسؤولة في الدولة، بضرورة إنشاء جسر للمشاة على الطريق الساحلي، وذلك من أجل سلامة المارة على هذا الطريق، حيث أدت حوادث المرور في هذا الطريق إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتلاميذ مدرسة الماية منذ افتتاحه.
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قناة ليبيا
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