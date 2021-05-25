الرئاسي يبحث ملف الكهرباء وتحسين أداء مؤسسات الدولة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، بحضور عضو المجلس عبد الله اللافي، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددا من الملفات الخاصة بالشأن العام، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية.

اللافي أكد على أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحلحلة العراقيل التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.

من جهته شدد الرئاسي خلال الاجتماع على دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في كل ما يختص بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع العام.

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