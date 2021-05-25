البعثة الأممية في ليبيا تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انعقاد جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي يومي الأربعاء والخميس 26-27 مايو الجاري، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وقالت البعثة إنه سيتم بث هذا اللقاء الذي يحضره ويلقي الكلمة الافتتاحية فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، على الهواء مباشرة عبر المنصات الرسمية للبعثة، لتمكين الليبيين من متابعة مجرياته.