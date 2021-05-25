الطاقة النيابية تناقش مسودة قانون الكهرباء مع فريق الخبراء الدوليين

أجرت لجنة الطاقة بحضور رئيس اللجنة عيسى العريبي، وعضو اللجنة عائشة الطبلقي وبمشاركة معهد دعم السياسات والبحوث البرلمانية بمجلس النواب، لقاء افتراضيا مع فريق الخبراء الدوليين للدعم الذي يعمل على وضع تصور لإصلاحات قطاع الكهرباء ضمن مشروع تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بدعمه.

واستمعت اللجنة لعرض فريق الخبراء حول مسودة قانون مقترحة لقانون الكهرباء وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء لتطوير القوانين الحالية الخاصة بقطاع الكهرباء وذلك لمواكبة التطورات في هذا القطاع وحلحلة المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الإدارة الأفضل للموارد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومشاركة القطاع الخاص.

كما ناقشت اللجنة مع الخبراء الجوانب المختلفة لهذه المسودة، واتفق الحضور على ان تتواصل اللقاءات وأن يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة القانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب.

وثمنت اللجنة مجهودات فريق الخبراء وجددت حرصها على الاستفادة من خبراته .