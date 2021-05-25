رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

طرابلس 25 مايو 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة السيد موسى الكوني، ظهر اليوم الثلاثاء بطرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد “يان كوبيتش” .

وتناول الاجتماع بحث أخر التطورات المتعلقة بملتقى الحوار السياسي الليبي، وملف الانتخابات المنتظرة، وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد، والمضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية، كطريقٍ لتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد السيد الكوني التزام المجلس الرئاسي بالعمل لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار زمني محدد، ووفق المسارات الضامنة لنجاح هذه المهم، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر، داعياً ملتقى الحوار السياسي للاتفاق على قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات حرة ومباشرة من الشعب.

من جهته، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد “يان كوبيتش”، على أهمية التركيز على إجراء الانتخابات، ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، مبديا ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم عدم توفر الإطار التشريعي لها حتى الآن. (وال) س خ/ ر ت

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