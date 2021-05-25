وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة

طرابلس 25 مايو 2021 (وال)- عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمران القيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد صفوان المسوري، و عضو المجلس الأعلى للدولة السيد منصور الحصادي، وبحضور مدير مكتب الوزير الأستاذ موسى الكوبة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، إلى العديد من الملفات والمواضيع التي تتعلق بمؤسسات التعليم العالي، و المشاكل و الصعوبات التي تواجهها وسُبل تذليلها. (وال) س خ/ ر ت

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